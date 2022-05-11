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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов: Валентины Яшиной будет очень не хватать

11 Мая 2022 • 11:46 Комментировать

Бывший наставник «Динамо» и «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался по поводу кончины вдовы именитого голкипера Льва Яшина Валентины Тимофеевны.

Хохлов сказал «Чемпионату», что Валентина Тимофеевна бережно хранила историю «Динамо», всегда присутствовала на матчах, на тренировках и активно интересовалась делами московской команды. Тренер отметил, что Валентины Тимофеевны будет очень сильно не хватать.

Напомним, что Валентина Тимофеевна Яшина ушла из жизни 10 мая, на 92-м году жизни. Она была замужем за Львом Яшиным с 1954 по 1990 год, когда легендарный голкипер скончался.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Хохлов Валентина Яшина
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