Хохлов: Валентины Яшиной будет очень не хватать

Бывший наставник «Динамо» и «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался по поводу кончины вдовы именитого голкипера Льва Яшина Валентины Тимофеевны.

Хохлов сказал «Чемпионату», что Валентина Тимофеевна бережно хранила историю «Динамо», всегда присутствовала на матчах, на тренировках и активно интересовалась делами московской команды. Тренер отметил, что Валентины Тимофеевны будет очень сильно не хватать.

Напомним, что Валентина Тимофеевна Яшина ушла из жизни 10 мая, на 92-м году жизни. Она была замужем за Львом Яшиным с 1954 по 1990 год, когда легендарный голкипер скончался.