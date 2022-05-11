«Он выиграл всё»: сборная России поздравила Сёмина

Сегодня, 11 мая, Юрий Сёмин празднует юбилей. Прославленному тренеру исполнилось 75 лет. Пресс-служба сборной России не осталась в стороне от праздника и обратилась к имениннику.

«В качестве тренера в России он выиграл все. Поздравляем с днeм рождения, желаем крепкого здоровья, счастья и вдохновения!», - гласит сообщение национальной команды в соцсетях.

Сёмин известен по работе в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» о трижды брал чемпионство в Премьер-лиге.

В настоящий момент Юрий Павлович находится без работы. Его последним клубом был «Ростов».