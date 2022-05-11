«Зенит» нашёл нового вратаря и провёл переговоры

Петербургский «Зенит» находится в поиске нового голкипера. Как информирует телеграм-канал ZenitCafe, на днях представители чемпиона России провели встречу с одним из возможных новичков.

Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак и гендиректор клуба Александр Медведев обсудили переход с вратарем подмосковных «Химок» Ильёй Лантратовым.

Лантратов является воспитанником академии столичного «Локомотива». В составе «Химок» 26-летний вратарь играет с 2019 года. В текущем сезоне Илья провел 29 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола.

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