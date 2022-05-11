Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Актёр Баринов хотел бы, чтобы Сёмин вернулся в «Локомотив»

11 Мая 2022 • 11:14 Комментировать (1)

Российский актёр Валерий Баринов рассказал журналистам о дружбе с экс-наставником московского «Локомотива» Юрием Сёминым.

Баринов сказал «Чемпионату», что они знакомы с Сёминым с самого детства. Артист отметил, что он видел, как его друг Юха превратился в Юрия Палыча Сёмина, одного из лучших тренеров России. Баринов добавил, что он, как и многие болельщики «Локомотива», хотел бы, чтобы Сёмин однажды вернулся в московскую команду.

Напомним, что в данный момент Юрий Сёмин находится без работы. Последним местом работы опытного специалиста был «Ростов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Валерий Баринов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
11:46 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: Валентины Яшиной будет очень не хватать
11:42 · Кубок России
Кирьяков: «Кубок сейчас для «Динамо» абсолютно первостепенный» эксклюзив
11:38 · Кубок России
Ваноли: Мы должны быть психологически готовы к матчу с «Енисеем»
11:37 · Россия. Премьер-лига
«Он выиграл всё»: сборная России поздравила Сёмина 1
11:25 · Кубок России
Колыванов: «Спартак» должен отнестись к игре с «Енисеем» со всей серьёзностью
11:23 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл нового вратаря и провёл переговоры 1
11:22 · Россия. Премьер-лига
Иванов может стать новым главой судейского комитета РФС
11:14 · Россия. Премьер-лига
Актёр Баринов хотел бы, чтобы Сёмин вернулся в «Локомотив» 1
11:06 · Кубок России
Каррера: Для «Спартака» матч с «Енисеем» будет главным в этом сезоне
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, что может помочь «Спартаку» в игре с «Зенитом»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, на что стоит обратить внимание в условиях санкций
10:36 · Кубок России
Аленичев рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Енисей»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Лещук: Мне хочется играть чаще
10:19 · Кубок России
Вице-президент «Алании»: В матче с «Динамо» команда показала лишь 50% своих возможностей
10:17 · Кубок России
Прогноз на матч «Спартак» - «Енисей» от Андронова
Все новости
Рекомендуем