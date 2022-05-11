Актёр Баринов хотел бы, чтобы Сёмин вернулся в «Локомотив»

Российский актёр Валерий Баринов рассказал журналистам о дружбе с экс-наставником московского «Локомотива» Юрием Сёминым.

Баринов сказал «Чемпионату», что они знакомы с Сёминым с самого детства. Артист отметил, что он видел, как его друг Юха превратился в Юрия Палыча Сёмина, одного из лучших тренеров России. Баринов добавил, что он, как и многие болельщики «Локомотива», хотел бы, чтобы Сёмин однажды вернулся в московскую команду.

Напомним, что в данный момент Юрий Сёмин находится без работы. Последним местом работы опытного специалиста был «Ростов».