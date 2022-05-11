Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полуфиналы Кубка России. Накануне «Динамо» разгромило «Аланию», а сегодня «Спартак» примет «Енисей».

- Три поражения в чемпионата немного подстегнули «Динамо», но не то чтобы оно восстало из пепла. Однозначно у динамовцев был хороший настрой, и уверенность была. Шиманьски, Смолов, Захарян, Тюкавин – таких игроков у «Алании» нет. «Динамо» имело преимущество в исполнительском мастерстве, но я бы не сказал, что оно выиграло на классе, потому что класс – это стабильность, а стабильности у «Динамо» нет.

«Спартак» – команда непредсказуемая, может и проиграть «Енисею». У «Динамо» есть что-то от тренера, от настроя игроков, и люди бьются за команду, но вот у «Спартака» этого нет, поэтому от них можно ждать чего угодно. Там царит разброд и шатание. А у «Динамо» хорошие молодые перспективные ребята, но Шварцу трудно держать их в тонусе, потому что он не русскоязычный и не знает их менталитет.