Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «В «Динамо» люди бьются за команду, а у «Спартака» царит разброд и шатание» эксклюзив

11 Мая 2022 • 10:30 Комментировать

Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал полуфиналы Кубка России. Накануне «Динамо» разгромило «Аланию», а сегодня «Спартак» примет «Енисей».

- Три поражения в чемпионата немного подстегнули «Динамо», но не то чтобы оно восстало из пепла. Однозначно у динамовцев был хороший настрой, и уверенность была. Шиманьски, Смолов, Захарян, Тюкавин – таких игроков у «Алании» нет. «Динамо» имело преимущество в исполнительском мастерстве, но я бы не сказал, что оно выиграло на классе, потому что класс – это стабильность, а стабильности у «Динамо» нет.

«Спартак» – команда непредсказуемая, может и проиграть «Енисею». У «Динамо» есть что-то от тренера, от настроя игроков, и люди бьются за команду, но вот у «Спартака» этого нет, поэтому от них можно ждать чего угодно. Там царит разброд и шатание. А у «Динамо» хорошие молодые перспективные ребята, но Шварцу трудно держать их в тонусе, потому что он не русскоязычный и не знает их менталитет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
10:37 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, на что стоит обратить внимание в условиях санкций
10:36 · Кубок России
Аленичев рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Енисей»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Лещук: Мне хочется играть чаще
10:19 · Кубок России
Вице-президент «Алании»: В матче с «Динамо» команда показала лишь 50% своих возможностей
10:17 · Кубок России
Прогноз на матч «Спартак» - «Енисей» от Андронова
10:14 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски сможет помочь «Динамо» в игре с «Локомотивом»
10:11 · Кубок России
Кобелев: Самое главное, что «Динамо» вышло в финал
10:04 · Кубок России
Тренер сборной России по пляжному футболу: Финал Кубка между «Динамо» и «Спартаком» был бы красивой историей
10:02 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может усилиться экс-полузащитником «Динамо»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-звезде «Зенита» грозит 12-матчевая дисквалификация за удар соперника между ног
09:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин празднует юбилей 2
09:44 · Кубок России
Лещенко: «Зарема разбирается в футболе, она искренне болеет за «Спартак»
09:40 · Кубок России
Смолов: Выход в финал Кубка России особо ничего не значит
09:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Федун никогда не звал меня в «Спартак»
09:20 · Кубок России
Валерий Баринов: «Спартаку» необходимо выходить в финал Кубка России
Все новости
Рекомендуем