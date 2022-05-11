Угроза для «Зенита»: Сёмин готов вернуться и прервать гегемонию чемпиона

Футбольный тренер Юрий Сёмин, которому сегодня исполнилось 75 лет, заявил о намерении вернуться на тренерский мостик. Специалист готов возглавить «Локомотив» и бросить вызов петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

В разговоре с корреспондентом ТАСС специалист заявил, что может составить конкуренцию «сине-бело-голубым» вместе с «железнодорожниками».

«Дайте еще один шанс, мы это сделаем. Мы неоднократно это делали, посмотрите статистику Сёмина против «Зенита», - сказал Юрий Павлович.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в этом сезоне. Это четвертый подряд титул для подопечных Сергея Семака в РПЛ.