Вратарь «Динамо» Лещук: Мне хочется играть чаще

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал журналистам о том, что хотел бы получать больше игрового времени.

Лещук сказал Sport24, что ему хочется играть как можно чаще, так что он очень надеется на то, что в ближайшее время ситуация изменится. Вратарь отметил, что абсолютно точно готов играть в основе любой команды РПЛ, а не только «Динамо». Игорь добавил, что основной голкипер «сине-белых» Антон Шунин пока не дал повода усомниться в себе.

Напомним, что в этом сезоне Игорь Лещук провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» три поединка, в двух из которых сумел отыграть на ноль.