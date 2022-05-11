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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Динамо» Лещук: Мне хочется играть чаще

11 Мая 2022 • 10:26 Комментировать

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал журналистам о том, что хотел бы получать больше игрового времени.

Лещук сказал Sport24, что ему хочется играть как можно чаще, так что он очень надеется на то, что в ближайшее время ситуация изменится. Вратарь отметил, что абсолютно точно готов играть в основе любой команды РПЛ, а не только «Динамо». Игорь добавил, что основной голкипер «сине-белых» Антон Шунин пока не дал повода усомниться в себе.

Напомним, что в этом сезоне Игорь Лещук провёл в российском чемпионате в составе «Динамо» три поединка, в двух из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук
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