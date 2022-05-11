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Экс-звезде «Зенита» грозит 12-матчевая дисквалификация за удар соперника между ног

11 Мая 2022 • 09:54 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Халк, ныне играющий у себя на родине за бразильский «Атлетико Минейро», может получить длительную дисквалификацию.

Форварда могут надолго отстранить от футбола за инцидент, который произошел во время недавнего матча против «Коритибы», рапортует Mundo Deportivo. В той встрече бывший форвард «Зенита» ударил соперника между ног, за что получил желтую карточку.

Вскоре высшей инстанцией будет принято решение по этому эпизоду. Халку грозит от четырех до 12 матчей дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Халк
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