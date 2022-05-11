Сёмин празднует юбилей

Российский футбольный тренер Юрий Павлович Сёмин сегодня, 11 мая, отмечает день рождения. Легенде тренерского цеха исполнилось 75 лет.

Сёмин известен по работе в московских «Локомотиве» и «Динамо», киевском «Динамо», сборной России и «Ростове». В качестве тренера он трижды становился чемпионом России вместе с «железнодорожниками», а также выиграл шесть кубков страны.

В настоящий момент Юрий Павлович находится без работы.

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» поздравляет тренера с праздником, желает здоровья и дальнейших успехов в карьере.