Сёмин: Федун никогда не звал меня в «Спартак»

Именитый экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин рассказал о том, что не знаком с владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что Федун никогда не звал его возглавить московскую команду, да и они лично не знакомы. Опытный специалист отметил, что они с владельцем «красно-белых» встречались на различных мероприятиях, пожимали друг другу руки, но не более того.

Напомним, что до этого Юрий Сёмин рассказывал о том, что мог в конце 80-х возглавить «Спартак» вместо Олега Романцева. На данный момент Сёмин находится без работы.