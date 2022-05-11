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Сёмин про Кикнадзе: Слишком мелковат для врага

11 Мая 2022 • 09:07 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами высказался по поводу бывшего генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что он не считает Кикнадзе своим врагом, так как экс-гендиректор «Локомотива» слишком мелковат для этого. Опытный специалист отметил, что сейчас Кикнадзе просто спрятался, как нашкодивший школьник, который пару лет серьёзно вредил футболу, а потом пропал из него.

Напомним, что Василий Кикнадзе занимал должность генерального директора московского «Локомотива» с 2018 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Василий Кикнадзе
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