Сёмин назвал свою главную ошибку во время карьеры игрока

Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин в разговоре с журналистами рассказал о том, какую главную ошибку он совершил во время игровой карьеры.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что после небольшого конфликта с Константином Бесковым решил перейти в «Кайрат». Экс-тренер «Локомотива» отметил, что его никто не стал удерживать, но спустя время он может сказать, что переход в «Кайрат» является самой большой ошибкой в его игровой карьере.

Напомним, что Юрий Сёмин успел поиграть за «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Чкаловец», «Кубань» и другие известные команды.