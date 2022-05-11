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Сёмин рассказал, кто помешал ему возглавить «Спартак»

11 Мая 2022 • 08:24 Комментировать

Известный российский специалист Юрий Сёмин, поработавший долгое время у руля столичного «Локомотива», поведал о том, что мог занять пост главного тренера другого московского клуба – «Спартака».

В интервью «Спорт-экспрессу» тренер рассказал, что мог возглавить «красно-белых» в конце 1988 года. Тогда он был вторым в списке претендентов на эту должность после Олега Романцева.

Юрий Павлович подчеркнул, что если бы Романцев отказался, он бы, скорее всего, занял пост рулевого «народной команды».

Последним местом работы Сёмина был «Ростов». Сейчас он находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин
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