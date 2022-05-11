Сёмин рассказал о том, как относится к Федуну

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал журналистам о том, как относится к владельцу московского «Спартака» Леониду Федуну.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень положительно относится к Федуну, который ежегодно тратит огромные деньги на «Спартак» и держит имидж клуба. Опытный специалист отметил, что в «Спартаке» ни разу за всё это время не задерживали зарплаты, что говорит о многом. Экс-тренер «Локомотива» добавил, что такие люди, как Федун, развивают футбол в России.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в таблице РПЛ.