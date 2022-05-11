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«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью вдовы Льва Яшина

11 Мая 2022 • 08:17 Комментировать

Во вторник, 10 мая, ушла из жизни Валентина Яшина, вдова легенды советского футбола Льва Яшина. Пресс-служба московского «Динамо», за которое выступал голкипер, выразила соболезнования в связи со смертью.

«Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны», - говорится в сообщении «бело-голубых» в социальной сети.

Валентина Яшина скончалась на 92-м году жизни.

Портал «Евро-Футбол.ру» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Валентины Тимофеевны.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валентина Яшина
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