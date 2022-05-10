Ребров возобновил благотворительные аукционы

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров выставил на продажу футболку полузащитника Данила Пруцева.

«Ко мне обратился наш новичок — Данил Пруцев — с желанием помочь фонду. Для этого он предложил выставить на аукцион его игровую футболку с напечатанным автографом Николая Петровича Старостина», – написал Ребров в социальной сети.

Бывший вратарь «Спартака» является основателем благотворительного фонда «Своими глазами». Все деньги, которые он получает с продаж игровых маек футболистов, Ребров направляет в свой фонд.

38-летний голкипер выступал в «Спартаке» в период с 2011 по 2021 год. В ноябре прошлого года он завершил карьеру, став работать техническим координатором команды.