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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Динамо» пользуется спросом в Европе

10 Мая 2022 • 20:19 Комментировать

У нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина есть варианты трудоустройства в Европе. Об этом в беседе с корреспондентом Metaratings.ru поведал его агент Алексей Сафонов.

Представитель форварда заявил, что интерес к 19-летнему исполнителю как был, так и остается. По плану Тюкавин выполнит контракт с «Динамо», а дальше будет приниматься решение, поведал Сафонов.

Тюкавин – воспитанник футбольной академии «Динамо». Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету нападающего шесть голов и три ассиста в 28 матчах в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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