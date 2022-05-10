Форвард «Динамо» пользуется спросом в Европе

У нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина есть варианты трудоустройства в Европе. Об этом в беседе с корреспондентом Metaratings.ru поведал его агент Алексей Сафонов.

Представитель форварда заявил, что интерес к 19-летнему исполнителю как был, так и остается. По плану Тюкавин выполнит контракт с «Динамо», а дальше будет приниматься решение, поведал Сафонов.

Тюкавин – воспитанник футбольной академии «Динамо». Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету нападающего шесть голов и три ассиста в 28 матчах в Премьер-лиге.