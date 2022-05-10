Тренер «Алании» Гогниев призвал расширить РПЛ

Наставник владикавказской «Алании» Спартак Гогниев высказался в поддержку возможного расширения российской Премьер-лиги.

«Надо увеличивать лигу до 18 команд, если есть возможности, тем более в нынешних условиях. Это поможет развитию футболистов, специалистов, команд», - передает слова наставника «Спорт-экспресс».

Напомним, что в настоящий момент в элитном дивизионе чемпионата России выступают 16 клубов.

«Алания» сейчас играет в первенстве ФНЛ и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.