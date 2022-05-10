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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нжи рассказал о своём будущем в «Динамо»

10 Мая 2022 • 19:29 Комментировать

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал о своём будущем в московском клубе.

«Останусь ли я в следующем сезоне? Нас сейчас ждут важнейшие матчи, все мысли о них, а потом уже мы подумаем о будущем», — сказал футболист журналистам.

28-летний камерунец перешёл в «Динамо» летом 2019 года из «Марселя» за 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне Нжи сыграл за «бело-голубых» 21 матч, в которых отметился одним голом и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 1,5 млн евро.

В полуфинале Кубка России «Динамо» обыграло «Аланию» и вышло в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Спартак» - «Енисей».


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Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Кубок России Клинтон Нжи
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