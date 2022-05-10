Нигматуллин назвал причину закрытия «Казанки»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мыслями насчёт закрытия проекта «Казанка».

В интервью «РБ Спорту» Нигматуллин заявил, что решение закрыть «Казанку» связано с оптимизацией расходов. По мнению бывшего вратаря «Локомотива», фарм-клуб съедал большой бюджет у «железнодорожников».

«Думаю, что достаточно иметь молодежный состав. А если появляются игроки, которым не хватает практики, то существует же аренда», — сказал Нигматуллин.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что «Казанка», выступающая в ФНЛ-2, может прекратить своё существование.