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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин назвал причину закрытия «Казанки»

10 Мая 2022 • 18:21 Комментировать

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мыслями насчёт закрытия проекта «Казанка».

В интервью «РБ Спорту» Нигматуллин заявил, что решение закрыть «Казанку» связано с оптимизацией расходов. По мнению бывшего вратаря «Локомотива», фарм-клуб съедал большой бюджет у «железнодорожников».

«Думаю, что достаточно иметь молодежный состав. А если появляются игроки, которым не хватает практики, то существует же аренда», — сказал Нигматуллин.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что «Казанка», выступающая в ФНЛ-2, может прекратить своё существование.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Локомотив-Казанка Казанка ФНЛ-2
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