В «Истанбуле» прокомментировали слухи об интересе к Агаларову

Директор по связям с общественностью турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Коскун Гульбахар прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Я впервые слышу об этом от вас. У меня нет никакой информации о том, что клубу были предложены услуги данного игрока», — приводит слова Гульбахара «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован «Ньюкасл». Однако в английском клубе отказались комментировать данную информацию.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Агаларов провёл в составе уфимской команды 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал одну результативную передачу. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата России.