Соболев: Стыки для «Спартака»? Это что-то из области фантастики

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал клубной пресс-службе о том, как относится к разговорам о том, что «красно-белые» могли попасть в зону стыков в этом сезоне.

Соболев сказал, что в этом сезоне московской команде не хватает уверенности в своих силах, ведь когда в прошлом сезоне спартаковцы пропускали, то они были уверены в том, что смогут забить два мяча и вырвать победу. Форвард отметил, что все разговоры про зону стыковых матчей для него из области научной фантастики, так как это попросту невозможно.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли занимают девятую строчку в таблице РПЛ.