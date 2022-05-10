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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев: Хотел забить «Лейпцигу» и написать смс-ку Тедеско

10 Мая 2022 • 13:37 Комментировать

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал журналистам о том, что до сих пор сожалеет о том, что «красно-белым» не удалось сыграть в Лиге Европы с «РБ Лейпцигом».

Соболев сказал клубной пресс-службе, что он сразу же после жеребьёвки написал Тедеско: «Ждите». Форвард отметил, что он очень хотел забить немецкой команде, пройти дальше, а потом написать бывшему тренеру «Спартака» смс-ку «Сорри». Александр добавил, что следит за «быками», которые при Тедеско очень сильно прибавили.

Напомним, что «Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, но «красно-белых» отстранили от еврокубков из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы РБ Лейпциг Александр Соболев Доменико Тедеско
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