Соболев: Хотел забить «Лейпцигу» и написать смс-ку Тедеско

Российский форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал журналистам о том, что до сих пор сожалеет о том, что «красно-белым» не удалось сыграть в Лиге Европы с «РБ Лейпцигом».

Соболев сказал клубной пресс-службе, что он сразу же после жеребьёвки написал Тедеско: «Ждите». Форвард отметил, что он очень хотел забить немецкой команде, пройти дальше, а потом написать бывшему тренеру «Спартака» смс-ку «Сорри». Александр добавил, что следит за «быками», которые при Тедеско очень сильно прибавили.

Напомним, что «Спартак» должен был сыграть с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, но «красно-белых» отстранили от еврокубков из-за ситуации на Украине.