Соболев – о сравнениях с дельфином: «Называйте хоть рыбкой Немо»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к сравнениям с дельфином. Игрока начали сравнивать в этим млекопитающим из-за частых падений в штрафной площади соперника.

В беседе с клубной пресс-службой он заявил, что не имеет ничего против дельфинов. Соболев даже не против, если его будут называть китом, касатиком или рыбкой Немо.

«Мне без разницы», - подчеркнул футболист.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Соболев принял участие в 25 поединках, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.

«Спартак» выложил фотографию Соболева в кепке с изображением дельфина