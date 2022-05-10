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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев объяснил причины, по которым он неудачно начал этот сезон

10 Мая 2022 • 12:56 Комментировать

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал клубной пресс-службе о причинах своей неудачной игры в начале этого сезона.

Соболев заявил, что после возвращения с чемпионата Европы у него практически не было отдыха, так что он почти сразу начал тренироваться, а затем начались матчи. Форвард отметил, что в начале ему казалось, что всё нормально, но затем он почувствовал истощение, из-за которого пропали эмоции от игры. Александр добавил, что физически он вроде бы был неплохо готов, но морально был опустошён.

Напомним, что в этом сезоне Александр Соболев провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых забил восемь голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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