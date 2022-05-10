Гаджиев: Федотов уже дорос до работы в ЦСКА или «Спартаке»

Опытный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился с журналистами своим мнением по поводу наставника «Сочи» Владимира Федотова.

Гаджиев сказал Betonmobile.ru, в «Оренбурге» и «Сочи» Федотов зарекомендовал себя как специалист с хорошими задатками, который уже достиг довольно высокого уровня. Экс-тренер «Анжи» и «Амкара» отметил, что сейчас у Федотова в «Сочи» есть все условия для стабильной работы, но специалист уже точно дорос до работы в ЦСКА или «Спартаке».

Напомним, что на данный момент сочинская команда под руководством Владимира Федотова делит вторую строчку в РПЛ с московским «Динамо».