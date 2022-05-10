Сёмин назвал главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне РПЛ

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин поделился мнением касательно фаворитов следующего сезона Премьер-лиги.

В интервью Sport24 специалист заявил, что если «Зениту» удастся сохранить костяк легионеров, то нового чемпиона мы вряд ли увидим. По мнению Сёмина, «сине-бело-голубые» в оптимальном составе продолжат доминировать в чемпионате России.

Что касается главного конкурента команды Сергея Семака, то им, по мнению Сёмина, может стать московский «Спартак».

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в этом сезоне. Это четвертое подряд чемпионство для подопечных Семака.