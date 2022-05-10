Карасёв рассказал, до скольки лет он собирается судить

Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал журналистам о том, до скольки лет он собирается заниматься судейством.

Карасёв сказал «Матч ТВ», что ФИФА недавно отменила возрастной порог, а в России никаких ограничений и нет, ведь в России смотрят на качество работы, физическую готовность и выполнение нормативов. Арбитр отметил, что Владиславу Безбородову в следующем году исполнится 50 лет, а он находится в отличной форме. Карасёв добавил, что и он собирается судить до тех пор, пока у него коленки не сотрясутся.

Напомним, что Сергей Карасёв является одним из самых известных российских футбольных арбитров, который часто работает на международных матчах.