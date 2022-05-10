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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Карасёв рассказал о финансовых трудностях после отстранения от еврокубков

10 Мая 2022 • 11:38 Комментировать

Самый известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал журналистам о финансовых трудностях после отстранения от еврокубков и международных матчей.

Карасёв сказал «Матч ТВ», что фиксированная ставка за один матч в РПЛ после вычета налогов 26 тысяч, чего хватает только на врачей и фитнес. Арбитр отметил, что в Лиге Европы за один матч можно было получить около пяти российских гонораров, так что после отстранения от еврокубков финансовый вопрос встал во весь рост. Судья добавил, что с внутрироссийским доходом стало очень тяжело жить.

Напомним, что российские судьи, как и отечественные команды, были отстранены от участия в еврокубках из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Сергей Карасёв
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