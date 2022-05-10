Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рэпер Егор Крид может записать гимн для московского «Динамо»

10 Мая 2022 • 09:15 Комментировать

Известный рэп-исполнитель Егор Крид в своём телеграм-канале рассказал о том, что ему предложили записать гимн для московского «Динамо».

Крид написал, что недавно встретился в аэропорту со Львом Лещенко. Именитый артист предложил своему молодому коллеге написать гимн для динамовской команды, чтобы весь стадион мог его петь. Напомним, что Лев Лещенко является известным болельщиком московского «Динамо».

На данный момент столичная команда под руководством Сандро Шварца за два тура до окончания сезона занимает вторую строчку в таблице российского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Лев Лещенко Егор Крид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
10:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» намерен продлить контракт с Рыбусом
09:40 · Кубок России
Кавазашвили: Не уважаю тренеров, которые ставят на Кубок вторые составы
09:32 · Россия. ФНЛ
Тихонов может стать тренером одного из клубов ФНЛ
09:15 · Россия. Премьер-лига
Рэпер Егор Крид может записать гимн для московского «Динамо»
09:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Думаю, что Березуцкие смогут вырасти в хороших специалистов
09 Мая
22:55 · Кубок России
Аленичев считает, что «Алания» не сможет выйти в финал Кубка России
22:15 · Россия. Премьер-лига
Малком, Клаудиньо, Алберто и Дуглас останутся в «Зените», на Вендела и Барриоса интерес в Европе
22:06 · Кубок России
Мостовой не верит в домашние поражения «Динамо» и «Спартака» в полуфинале Кубка России
19:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Зенита» Джорджевич может вернуться в РПЛ
19:09 · Кубок России
Аленичев считает, что у «Енисея» есть шансы победить «Спартак» в полуфинале Кубка России
18:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Уткина прокомментировал будущее футболиста
18:32 · Кубок России
Нигматуллин назвал фаворита в матче 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Алания»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» отреагировал на новость о начале тестирования паспорта болельщика Fan ID 2
17:54 · Кубок России
Бояринцев дал совет Паоло Ваноли перед матчем «Спартак» – «Енисей»
17:43 · Кубок России
Каррера оценил шансы «Спартака» в полуфинальном матче кубка России против «Енисея»
Все новости
Рекомендуем