Рэпер Егор Крид может записать гимн для московского «Динамо»

Известный рэп-исполнитель Егор Крид в своём телеграм-канале рассказал о том, что ему предложили записать гимн для московского «Динамо».

Крид написал, что недавно встретился в аэропорту со Львом Лещенко. Именитый артист предложил своему молодому коллеге написать гимн для динамовской команды, чтобы весь стадион мог его петь. Напомним, что Лев Лещенко является известным болельщиком московского «Динамо».

На данный момент столичная команда под руководством Сандро Шварца за два тура до окончания сезона занимает вторую строчку в таблице российского чемпионата.