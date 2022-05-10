Гаджиев: Думаю, что Березуцкие смогут вырасти в хороших специалистов

Опытный российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, что думает по поводу братьев Березуцких, которые сейчас работают в московском ЦСКА.

Гаджиев сказал Betonmobile.ru, что он выступает за то, чтобы братьям Березуцким дали ещё время поработать в «армейском» клубе, ведь специалисты всегда должны работать и развиваться, так как это бесконечный процесс. Опытный наставник считает, что Березуцкие в будущем смогут вырасти в очень хороших специалистом.

Напомним, что на данный момент столичные «армейцы» под шефством Березуцких занимают четвёртую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.