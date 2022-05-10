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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев: Думаю, что Березуцкие смогут вырасти в хороших специалистов

10 Мая 2022 • 09:07 Комментировать

Опытный российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал журналистам о том, что думает по поводу братьев Березуцких, которые сейчас работают в московском ЦСКА.

Гаджиев сказал Betonmobile.ru, что он выступает за то, чтобы братьям Березуцким дали ещё время поработать в «армейском» клубе, ведь специалисты всегда должны работать и развиваться, так как это бесконечный процесс. Опытный наставник считает, что Березуцкие в будущем смогут вырасти в очень хороших специалистом.

Напомним, что на данный момент столичные «армейцы» под шефством Березуцких занимают четвёртую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Гаджи Гаджиев Василий Березуцкий Алексей Березуцкий
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