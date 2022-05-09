В УЕФА заявили, что продолжают рассмотрение дисциплинарного дела из-за поведения украинских фанатов

Пресс-служба опубликовала заявление, в нём она сообщила о том, что в организации продолжается проверка по факту поведения украинских фанатов во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА сообщило о том, что разбирательство все еще продолжается и решение будет объявлено в надлежащее время.

Напомним, 5 февраля Российский футбольный союз (РФС) обратился в дисциплинарный комитет УЕФА с просьбой рассмотреть поведение болельщиков во время полуфинального матча на ЧЕ по мини-футболу между Россией и Украиной.

Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах украинские фанаты скандировали оскорбительные кричалки, которые носили политический характер, а также болельщики пели матерные песни в адрес президента России Владимира Путина.