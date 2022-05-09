Стало известно, сколько футболистов из России играют за пределами страны

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг стран, которые являются главными донорами футболистов по всему миру. Первое место занимает Бразилия, за пределами родины выступают 1219 футболистов. Второе место у Франции – 978 игроков заиграны в других чемпионатах, на третьем месте расположилась Аргентина – 815.

Четвёртую строчку занимает Англия – 525, ниже расположились Германия (441), Колумбия (425), Испания (409), Хорватия (400), Сербия (379) и Нидерланды (367).

За пределами России играют 157 российских футболистов, мы занимаем 24-ю строчку рейтинга, деля её с Ирландией. Примечательно, что Россия по этому показателю обошла Италию (152).