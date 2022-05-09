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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, сколько футболистов из России играют за пределами страны

09 Мая 2022 • 16:35 Комментировать

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг стран, которые являются главными донорами футболистов по всему миру. Первое место занимает Бразилия, за пределами родины выступают 1219 футболистов. Второе место у Франции – 978 игроков заиграны в других чемпионатах, на третьем месте расположилась Аргентина – 815.

Четвёртую строчку занимает Англия – 525, ниже расположились Германия (441), Колумбия (425), Испания (409), Хорватия (400), Сербия (379) и Нидерланды (367).

За пределами России играют 157 российских футболистов, мы занимаем 24-ю строчку рейтинга, деля её с Ирландией. Примечательно, что Россия по этому показателю обошла Италию (152).

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Евро-Футбол.Ру,
Россия
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