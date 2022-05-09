Экс-игрок «Спартака» рассказал, кто может стать новым тренером «красно-белых»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал журналистам о том, кто должен стать новым главным тренером московской команды.

Кечинов сказал «РБ-Спорту», что Федотов и Талалаев точно не поедут в «Спартак», так как им прекрасно работается и в их нынешних командах. Экс-игрок отметил, что более идеальной кандидатурой для спартаковцев видится наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов, да и условный Андрей Тихонов сейчас сидит без работы.

Напомним, что на данный момент главным тренером «Спартака» является итальянский специалист Паоло Ваноли. «Красно-белые» пока занимают лишь девятую строчку в РПЛ.