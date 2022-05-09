Генич: Федотов не пойдёт в ЦСКА или «Спартак»

Известный комментатор Константин Генич заявил, что наставник «Сочи» Владимир Федотов вряд ли летом перейдёт в один из московских топ-клубов.

Генич сказал «Матч ТВ», что сейчас тренеру «Сочи» вообще нет никакого смысла менять клубную прописку, так как он сейчас окружён единомышленниками и пользуется огромным доверием со стороны руководства. Комментатор считает, что Федотов точно не перейдёт в ЦСКА, «Спартак» или, например, «Локомотив».

Напомним, что на данный момент сочинская команда под шефством Федотова делит вторую строчку в таблице РПЛ с московскими динамовцами.