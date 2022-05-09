Леонченко о легионерах «Локомотива»: Все на месте

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал журналистам о ситуации с легионерами в московской команде.

Леонченко сказал «Матч ТВ», что все иностранные футболисты на месте и они не собираются никуда уезжать, ведь им всё нравится в московском клубе. Гендиректор» Локомотива» отметил, что легионеры хотят и дальше развиваться вместе с командой, а РЖД продолжает поддержку клуба, так что никаких проблем с этой темой нет.

Напомним, что на данный момент «железнодорожники» занимают шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.