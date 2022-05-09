Форвард «Локомотива» Изидор назвал свой клуб на следующий сезон

Французский форвард Вильсон Изидор, выступающий за московский «Локомотив», ответил на вопрос о своем будущем в стане «железнодорожников».

В беседе с журналистом «Спорт-экспресса» 21-летний футболист с уверенностью заявил, что остается в «Локо» на следующий сезон. Вильсон подчеркнул, что он полюбил Россию и ему очень нравится играть за «железнодорожников».

Изидор пополнил ряды московского клуба в зимнее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне РПЛ француз отметился семью забитыми мячами и одним ассистом в десяти встречах.