Булыкин о словах Гилерме про чемпионство «Локомотива»: Какой солдат не мечтает стать генералом

Известный экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу слов голкипера «Локомотива» Гилерме о возможном чемпионстве «железнодорожников» в ближайшее время.

Булыкин сказал «Чемпионату», что сейчас сложно что-то загадывать, ведь есть вероятность того, что московская команда летом накупит каких-нибудь классных игроков или придёт хороший тренер, так что всё может измениться. Экс-игрок отметил, что все футболисты ставят перед собой максимальные задачи, ведь какой солдат не мечтает стать генералом.

Напомним, что до этого Гилерме заявил, что в ближайших сезонах «Локомотив» вполне может выиграть чемпионский титул в РПЛ.