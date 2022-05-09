Бородин о возможном уходе Федотова в «Спартак»: Посмеялись всем тренерским штабом

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал журналистам о том, как в команде отреагировали на слухи о возможном уходе Владимира Федотова в московский «Спартак».

Бородин сказал «РБ-Спорту», что весь тренерский штаб сочинской команды дружно посмеялся над всеми этими слухами. Тренер вратарей отметил, что штаб «барсов» вполне может поднять «Спартак», но, если говорить серьёзно, все полны решимости остаться в «Сочи» и творить историю с этой командой.

Напомним, что на данный момент сочинский клуб под руководством Владимира Федотова делит вторую строчку в турнирной таблице с московскими динамовцами.