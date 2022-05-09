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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: Отставка Слуцкого? Это уже решать руководству

09 Мая 2022 • 12:01 Комментировать

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался по поводу перспектив Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».

Билялетдинов сказал «Матч ТВ», что судьбу Слуцкого будут решать руководители «Рубина», но сейчас ситуация у казанской команды весьма неприятная. Опытный специалист отметил, что из года в год перед клубом ставятся серьёзные задачи, да и финансирование хорошее, но всегда что-то не получается.

Напомним, что на данный момент футболисты «Рубина» под шефством Леонида Слуцкого занимают лишь 13-ю строчку в таблице. Казанский клуб идёт в зоне стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Ринат Билялетдинов
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