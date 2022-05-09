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Гендиректор «Локомотива» рассказал о ситуации с тренировочной базой клуба

09 Мая 2022 • 11:52 Комментировать

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал журналистам о ситуации с тренировочной базой московского клуба.

Леонченко сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас на базе в Баковке всё ещё продолжаются работы по реконструкции, так что «Локомотив» пока арендует стадион «Лужники» для тренировок. Функционер отметил, что, если всё пойдёт по плану, то уже летние тренировочные сборы «железнодорожники» проведут на обновлённой базе в Баковке.

Напомним, что на данный момент футболисты «Локомотива» занимают шестую строчку в таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко
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