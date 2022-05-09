Булыкин: Слуцкий не справляется со своей работой

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу последних неудач казанского «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что Слуцкий уже просто не справляется со своей работой, о чём говорят последние результаты казанской команды. Экс-игрок отметил, что скоро должны последовать выводы от руководства, так как команду однозначно нужно встряхнуть.

Напомним, что на данный момент казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занимает 13-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата. До конца сезона осталось два тура.