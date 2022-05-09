Вратарь «Арсенала»: Команда не заслуживает последнего места в таблице

Российский голкипер «Арсенала» Михаил Левашов высказался по поводу неудачной игры тульской команды в этом сезоне.

Левашов сказал клубной пресс-службе, что весенний отрезок у тульского клуба получился достаточно неоднозначным, но если посмотреть на игру, то стоит признать, что «Арсенал» явно не заслуживает последнего места в таблице. Вратарь отметил, что в некоторых матчах «оружейникам» откровенно не везёт, хотя они играют точно не хуже соперников.

Напомним, что в этом сезоне Михаил Левашов провёл в российском чемпионате восемь поединков, в двух из которых сумел отыграть на ноль.