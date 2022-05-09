Агент Рассказова: Новый контракт со «Спартаком»? Всё хорошо

Агент российского защитника «Спартака» Николая Рассказова рассказал журналистам о том, останется ли его клиент в московской команде в следующем сезоне.

Агент Валериюс Мижигурскис сказал «Спорт-Экспрессу», что с переговорами по поводу нового контракта со «Спартаком» всё хорошо. Мижигурскис отметил, что ему пока трудно говорить о перспективах Рассказова в московской команде, но, скорее всего, защитник всё же не покинет «Спартак» этим летом.

Напомним, что действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» рассчитано до июня этого года. В этом сезоне защитник провёл в РПЛ 16 матчей и отметился одной результативной передачей.