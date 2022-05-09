РФС поздравил с Днём Победы

Пресс-служба РФС поздравила всех футбольных болельщиков с Днём Победы. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-аккаунте организации.

«С великим праздником! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. Вечная память всем погибшим», - гласит сообщение РФС в социальной сети.

Стоит отметить, что 28-й тур чемпионата России был посвящен Дню Победы. Все поединки, состоявшиеся в минувший уик-энд, начинались с минуты молчания.

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» присоединяется к поздравлениям ветеранов.