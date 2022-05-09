Баринов рассказал о целях «Локомотива» в концовке этого сезона

Российский полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам о целях и задачах московской команды на концовку этого сезона.

Баринов сказал «Спорт-Экспрессу», что оценивать выступление «железнодорожников» в этом сезоне пока рановато, так как чемпионат ещё не закончился. Полузащитник отметил, что задача у «Локомотива» на концовку сезона предельно простая, а именно выиграть два оставшихся матча и заработать шесть очков.

Напомним, что в этом сезоне Дмитрий Баринов провёл в российском чемпионате 21 встречу и отметился двумя результативными передачами.