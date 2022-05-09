Баринов: Очень рад возвращению Антохи Миранчука

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на возвращение Антона Миранчука в строй после травмы.

Баринов сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень рад возвращению Миранчука, ведь Антона очень не хватало команде. Полузащитник отметил, что Антон большой молодец, ведь сразу же после выхода на поле он отметился забитым мячом и принёс столичной команде важную победу над «Рубином».

Напомним, что гол Миранчука принёс «Локомотива» три очка в поединке с казанским клубом. На данный момент «железнодорожники» занимают шестую строчку в турнирной таблице.