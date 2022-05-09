Булыкин: «Локомотиву» нужно ориентироваться на свою молодёжь

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился с журналистами своим мнением по поводу молодёжи московского «Локомотива».

Булыкин сказал «Чемпионату», что его в последних матчах приятно удивляет игра молодых футболистов московской команды. Экс-форвард считает, что руководителям «Локомотива» нужно в следующем сезоне ориентироваться на свою молодёжь, ведь тогда «железнодорожникам» не придётся тратить огромные суммы на сомнительных легионеров.

Напомним, что на данный момент футболисты «Локомотива» занимают шестую строчку в российском чемпионате.