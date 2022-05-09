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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бека-Бека: «Локомотиву» по силам выиграть РПЛ

09 Мая 2022 • 09:24 Комментировать

Молодой французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека в разговоре с журналистами высказался о перспективах московской команды в следующем сезоне.

Бека-Бека сказал «РБ-Спорту», что он не может заглянуть в будущее, но у московской команды есть всё для того, чтобы находиться выше в турнирной таблице. Француз отметил, что «железнодорожникам» вполне по силам в следующем сезоне выиграть золотые медали российского чемпионата, ведь это основная задача для любого топ-клуба.

Напомним, что в этом сезоне Алексис Бека-Бека провёл в РПЛ 17 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексис Бека-Бека
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