Бека-Бека: «Локомотиву» по силам выиграть РПЛ

Молодой французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека в разговоре с журналистами высказался о перспективах московской команды в следующем сезоне.

Бека-Бека сказал «РБ-Спорту», что он не может заглянуть в будущее, но у московской команды есть всё для того, чтобы находиться выше в турнирной таблице. Француз отметил, что «железнодорожникам» вполне по силам в следующем сезоне выиграть золотые медали российского чемпионата, ведь это основная задача для любого топ-клуба.

Напомним, что в этом сезоне Алексис Бека-Бека провёл в РПЛ 17 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.