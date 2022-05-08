Гилерме – об отстранении России от еврокубков: «Будем терпеть год, через год сыграем»

Голкипер «Локомотива» Гилерме, считает большой потерей отстранение сборной России и команд от еврокубков на сезон-2022/23.

«Для нас это решение не очень, будем терпеть год, через год сыграем. Конечно, для нас отстранение от еврокубков — это большая потеря», — сказал Гилерме «Чемпионату».

Напомним, 2 мая исполнительный комитет УЕФА сообщил о том, что Россия на всех уровнях отстранена от всех европейских чемпионатов. Это касается не только мужской сборной, но и женской. Помимо этого, от соревнований отстранены российские команды по мини-футболу и пляжному футболу.

Таким образом, российские клубы не выступят в следующем сезоне в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.